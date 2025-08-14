Vecinos de La Castellana piden evitar tala de árboles: abogan por conservar el clima fresco

Suscríbete a nuestros canales

Vecinos de La Castellana, en el municipio Chacao, han alzado su voz para denunciar la tala de árboles que, según afirman, se ha estado llevando a cabo en el sector durante los últimos tres días.

Las vecinas María Auxiliadora Cárdenas y Luz Elena Aldazoro, se comunicaron con el Diario 2001 para denunciar que, si bien en temporada alta como el verano se acepta la poda de árboles, en este caso los "están cortando" sin justificación aparente.

Cárdenas asegura que la situación los ha afectado directamente, ya que la ausencia de árboles ha provocado que el sol de la tarde se convierta en un problema.

La denuncia detalla que las labores de tala se han estado ejecutando en la zona desde hace varios días.

Por otro lado, aseguró que la comunidad ha intentado contactar a las autoridades, pero afirman no haber recibido respuesta alguna: "Nos están cortando los árboles desde el lunes 11 de agosto a partir de las 8:00 am"

"Tenemos viviendo aquí desde hace 15 años, todo lo que es la zona de Los Palos Grande, La Castellana, etc, está lleno de muchos árboles verdes y a sus alrededores. No tumben los árboles", pidieron las vecinas Cárdenas y Aldazoro.

En este sentido, expresaron la preocupación de los vecinos por la pérdida de la vegetación en la zona.

Importancia de los árboles

Debido a su papel en la regulación del clima, la purificación del aire y el agua, la conservación de la biodiversidad, la prevención de la erosión y la provisión de hábitats para numerosas especies, la conservación de los árboles es importante para el planeta.

Los árboles absorben dióxido de carbono, liberando oxígeno, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. Además, sus raíces estabilizan el suelo, evitando la erosión y la contaminación de fuentes de agua, según una página web.

De hecho, la deforestación representa más del 20 por ciento del dióxido de carbono que los humanos generan, rivalizando con las emisiones de autos, camiones y aviones.

