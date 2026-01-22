Victoria “Tola” Marcano, la venezolana de 108 años con una historia de novela

Suscríbete a nuestros canales

La vida de Victoria “Tola” Marcano Palao es digna de novela venezolana, esa que tiene a una protagonista que supera todo tipo de obstáculos hasta llegar a una vejez feliz rodeada de sus seres queridos.

Es muy elocuente y divertida

Ella es, actualmente, una de las personas con más edad en el país, cumplirá 109 años el próximo 14 de junio, aunque por tradición familiar lo festeja el 23 de diciembre, como solía hacerlo con sus padres.

En Venezuela, el récord lo tenía el tachirense Juan Vicente Pérez Mora, fallecido el 3 de abril de 2024, quien llegó a ser el anciano más viejo del mundo. De las mujeres, el honor lo tiene Martina Pernalete, con 122 años, residente en Valencia, estado Carabobo.

Victoria "Tola" Marcano, una historia de novela

Una de sus hermanas nació el 24 de diciembre y como el 23 es día de santa Victoria, entonces celebraban 23 y 24 hasta la Natividad del señor, que se festeja el 25 de diciembre. Ese día comían lechón¸ pasteles y bebida. Cuando se muda ella al pueblo, sus hijos siguen esa tradición porque no pueden cambiar la fecha.

Nacida en el chirel La Abundante, un caserío del campo Montesino, perteneciente al estado Sucre, es una de los ocho hijos de Inocencio Marcano y Francis Palao, quien murió a los 105 años de edad…de allí le viene su herencia longeva.

La eterna reina de Carnaval

Cuando se le pregunta por su padre, lo describe con tal nivel de perfección que pareciera estar vivo. “Era de tez blanca, de estatura alta, como basquetbolista, era un campesino educado, que amó a sus siete hijos por igual”.

Son solo tres las sobrevivientes de sus hermanos, siete mujeres y un varón, a quienes bautizaron como Lorenzo, Petra, Bernarda, Juana, Natividad, Fabriciana (104) y Celestina (100). Ella, Victoria, fue quien motivó a su padre a cambiar de residencia y trasladarse hacia Cumanacoa, donde reside actualmente.

“A los 15 años se vino para Cumanacoa porque les tenía miedo a las ranas del cambural y a las culebras que le caían en la cesta cuando iban a recoger la cosecha de café de la hacienda de su papá. Un día vinieron al pueblo a comprar bastimentos para llevar al campo y ella vio el terreno donde vive actualmente y le dijo a su papá que le comprara ese terreno y él accedió. Luego hizo todas las gestiones y habló con el regidor de la época y le construyó una casa de bahareque y allí llevaban toda la familia cuando venían a Cumanacoa para abastecerse”, contó una de sus nietas.

Una mujer decidida

Marcano, como buena mujer independiente, no se quedó en su casa y trabajó como bedel en la escuela Juan Rengel de Zerpa, en el municipio Montes. Allí estuvo desde 1963, hasta su jubilación en julio de 1988.

Consiguió al amor de su vida y fruto de esa unión nacieron Cornelio, Juan, Alfredo, Jesús Vidal, William, Maritza, Medardo y Alicia, esta última vino al mundo cuando su madre tenía 50 años de edad. Al igual que sus hermanos, el parto fue dentro de la casa de “Tola”, guiada por una matrona.

Como dato curioso, sus descendientes solo tienen su apellido. “Tolita nunca se casó, cuando ella se enteró que mi abuelo tenía otras mujeres lo botó, por eso llevan el apellido de ella y no el de su papá, que es Romero”, detalló la nieta.

La vida es un Carnaval...

Esta madre, abuela, bisabuela y tatarabuela venezolana es muy querida en su pueblo. Cuando era joven, disfrutaba a plenitud jugar Carnaval y mojar a sus vecinos.

“Jugaba Carnaval con agua los cinco días seguidos en su época. Con menos edad de la que tiene ahora, primero bañaba a todos sus hijos y se prendía el Carnaval cuando salía a bañar a los vecinos y la gente de la calle, con el tiempo se sumaron sus nietos y nietas. Otra anécdota de ella es que disfrazaba para ir a su baile, salía temprano, nadie sabía de qué se disfrazaba, llegaba al baile y antes de las 12 de la noche se iba de la fiesta y nadie sabía que era Victoria Marcano”.

Con su familia en Carnaval

Como en toda historia, las adversidades surgen, y en el caso de “Tola”, ha sentido la muerte cerca luego de varias inundaciones.

“En la última inundación, en 2024, ella, con los pies en el lodo decía que no se iba de su casa, que eso se limpiaba rapidito con un coletico. Tres meses después le dio un ACV postrauma, que ameritó con cuidados y terapias. Allí está un año después recuperada, dentro de todo, pero ella sobrevivió porque sus hijos la cargaron y la montaron sobre sillas altas más altas que el metro y medio de agua”, recordó su familiar.

Por esta ventana, la sacaron en 2024

Y así, rodeada del afecto de sus hijos, 13 nietos, 11 bisnietos y una tataranieta, la protagonista de la obra mira hacia el pasado y comprueba que todo ha valido la pena, porque sí, la vida es un Carnaval, como cantaba Celia Cruz.

Para "Tola", no hay Carnaval sin tobo

