Vigilante en la sombra: este es el perfil psicológico de los voyeristas y sus consecuencias en Venezuela

La tecnología actual facilita que los agresores utilicen cámaras ocultas o dispositivos móviles para registrar imágenes sin permiso, transformando una conducta de observación en un delito digital.

El Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos, alertan sobre el incremento de denuncias relacionadas con la invasión a la privacidad mediante el espionaje no consentido.

Conocidos en la psicología clínica como voyeristas estos individuos operan bajo un patrón de observación mientras sus víctimas se encuentran en estados de vulnerabilidad, como desvestirse o bañarse.

Características y dinámicas del agresor

Estudios y especialistas en psicología forense identifican a estos hombres como individuos que encuentran gratificación sexual exclusivamente a través de la observación de personas desprevenidas.

El perfil suele incluir:

Dificultad para establecer relaciones.

Trastorno exhibicionista.

Depresión.

Hipersexualidad comórbida.

Trastonos de personalidad antisocial.

El agresor disfruta del secreto y del control que siente al poseer imágenes o momentos íntimos ajenos sin que la otra persona lo sepa.

Muchos de estos individuos presentan rasgos de personalidad evitativa o narcisista, donde la adrenalina de no ser descubiertos potencia el placer obtenido.

De hecho, la mayoría de los hombres que tienen esta parafilia, llevan una doble vida en la que en su entorno personas funcionales y callados que ocultan bajo una mascara sus mas malévolos impulsos.

Este tipo de perfiles se desarrolla por su incapacidad de poder interactuar de forma sana con el sexo opuesto, pues no quieren correr el riesgo de ser rechazados.

Con el tiempo, el agresor puede desarrollar rituales específicos, buscando lugares o momentos determinados para ejecutar sus actos de espionaje de manera sistemática.

Como se siente la víctima:

Derivan en trastornos de ansiedad.

Hipervigilancia.

Sensación de sentirse vigiladas en su hogar.

Desconfianza en su entorno y en los demás.

La psicología moderna trata este tema no solo como una desviación individual, sino como una forma de violencia que busca anular la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y espacio.

¿Dónde denunciar?

Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los delitos de acoso y hostigamiento pueden acarrear condenas de ocho a veinte meses de prisión.

Este tiempo aumenta si se demuestra la difusión de material audiovisual de las víctimas.

Si el agresor utiliza medios electrónicos para distribuir lo captado, se incurre en delitos informáticos que pueden elevar las penas de cuatro a seis años de cárcel.

Para formalizar una denuncia, deben acudir a las oficinas del Cuerpo de Investigación, Científica, Penal y Criminalística (Cicpc), en la división de Delitos Contra la Mujer o la División de Delitos Informáticos.

También pueden dirigirse a las oficinas del Ministerio Público (con competencia en Defensa de la Mujer) o a cualquier comando de la Policía Nacional Bolivariana que cuente con unidades de atención a la víctima.

Es vital aportar cualquier evidencia disponible, como cámaras encontradas, registros de dispositivos sospechosos o testimonios de testigos que hayan presenciado el acto de espionaje.

Las autoridades indican que no es necesario que ocurra contacto físico, ya que el simpe hecho de espiar es suficiente para iniciar una investigación penal.