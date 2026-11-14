Acciones de Nvidia siguen en picada: se mantienen las dudas sobre el nuevo liderazgo

Las acciones de Nvidia el gigante de los chips de IA continúa sufriendo una caída tras la salida del director ejecutivo Jensen Huang por los recientes escándalos amorosos.

Los escándalos sobre relaciones extramatrimoniales y la reciente renuncia como CEO de Huang, se transformaron en una millonaria pérdida sobre el valor de la empresa.

Acciones de Nvidia siguen en picada

Este viernes 13 de noviembre las acciones del gigante de los chips de IA bajaron más del 3%, cerrando la semana con una caída del 14%, lo que alcanza el 30% durante el último mes, ya que venía con números en negativo por los escándalos del ahora exdirector ejecutivo.

Cabe destacar que la renuncia del CEO el pasado jueves 12 de noviembre, se transformó en la destrucción del valor de la empresa en un total de 537.000 millones de dólares.

Dudas sobre el nuevo liderazgo

En este sentido, es importante resaltar que Huang lideró la empresa durante más de 30 años y no había un sucesor claro al momento de su salida, provocando aumento en el temor entre inversores y múltiples rebajas en las calificaciones de los analistas.

Actualmente, Colette Kress es quien se encuentra realizando el liderazgo interino de Nvidia, quien ocupó la dirección financiera desde 2013 y posee experiencia en empresas como Microsoft y Cisco. Con su nombramiento se busca mantener y garantizar la continuidad operativa y estabilidad de la empresa.

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