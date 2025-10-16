China endurece el control sobre influencers: la nueva regla que busca proteger al público de información falsa

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de China endureció el control sobre influencers desde este mes de octubre con una nueva regla que busca proteger al público de información falsa.

En tal sentido, informó que los influencers y creadores de contenido que publiquen sobre temas especializados de medicina, derecho, educación o finanzas deberán acreditar formación académica o certificaciones oficiales en esas áreas.

China endurece el control sobre influencers

La medida, anunciada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), busca elevar los estándares de credibilidad en un entorno saturado de desinformación, refiere El Periodista en su sitio web.

Las plataformas Weibo, Douyin (versión china de TikTok) y Bilibili, entre otras, tendrán la obligación de verificar las credenciales de los usuarios antes de permitir la publicación de contenido profesional.

El reglamento establece que solo quienes estén vinculados a instituciones médicas, académicas o de investigación podrán difundir material educativo o técnico. Los usuarios ya activos tendrán dos meses para certificarse, mientras que las nuevas cuentas no podrán publicar hasta completar el proceso.

Además, los contenidos deberán citar fuentes verificables y aclarar si incluyen material generado por inteligencia artificial o dramatizaciones. Las plataformas deberán advertir a los usuarios sobre la responsabilidad legal de sus publicaciones, instaurando una especie de “contrato digital” entre creadores y audiencia.

Otra de las medidas incluidas en la nueva normativa es la prohibición total de publicidad sobre productos o servicios médicos, incluidos suplementos y alimentos saludables.

También se eliminarán los perfiles falsos que suplanten a profesionales o mezclen contenido educativo con marketing comercial, una práctica habitual en las redes chinas.

Los algoritmos de las plataformas, además, deberán detectar y bloquear contenidos sexualizados disfrazados de educación.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube