De París a tu casa: la oportunidad de oro para comprar una parte real de la Torre Eiffel

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Los coleccionistas y amantes de la "Ciudad de la Luz" tienen una nueva oportunidad de poseer un fragmento auténtico de la Dama de Hierro. Un tramo original de la escalera de caracol de la Torre Eiffel saldrá a subasta el próximo 21 de mayo de 2026, según anunció la casa de subastas Artcurial.



La pieza en cuestión es un segmento de 2,75 metros de altura que cuenta con 14 escalones de acero y chapa remachada. Además, este fragmento formaba parte de la estructura helicoidal original inaugurada en 1889 por Gustave Eiffel, la cual conectaba el segundo y tercer nivel del monumento. Sin embargo, fue retirada en 1983 durante los trabajos de modernización de la torre para la instalación de ascensores.



En el mismo orden de ideas, la pieza ha sido restaurada en los mismos talleres que realizan el mantenimiento oficial del monumento, conservando el tono de pintura marrón exacto que lucía al ser desmontada.

Un mercado al alza



Aunque la estimación inicial de la casa de subastas oscila entre los 40,000 y 50,000 euros ($43,000 - $54,000 USD aproximadamente), los antecedentes sugieren que el precio final podría ser drásticamente superior.

¿Dónde están los otros trozos?



Cuando la escalera original fue desmontada durante la década de 1980, se dividió en 24 secciones. En la actualidad, estos fragmentos están dispersos por todo el mundo: algunos se exhiben en lugares emblemáticos como Disneyland en Florida o junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York; Y otros se encuentran en museos franceses o en prestigiosas colecciones privadas en Japón y Europa.



Esta venta ocurre en un momento en que la administración de la Torre Eiffel busca equilibrar sus finanzas tras años de pérdidas operativas acumuladas por la pandemia y los altos costos de mantenimiento, lo que recientemente derivó en un aumento del 20 % en el precio de las entradas para los visitantes.

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