Desaparecido general de EEUU: Buscan a comandante de base relacionada a casos de Ovnis

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Un alerta fue enviado por las autoridades policiales de Nuevo México, así como las federales, dnde anuncian la desaparición de un general retirado de la Fuerza Aerea de EEUU, quien comandó una base militar relacionada a teorías conspirativas sobre ovnis.

El repote indica que el general retirado William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez el pasado 27 de febrero, cuando salió caminando por la mañana de su residencia en Albuquerque (Nuevo México), donde dejó su teléfono móvil, informó la Oficina del Sheriff de esa localidad, que ha pedido ayuda al FBI.

Las autoridades indicaron que hace unas dos semanas el general retirado salió de su hogar a dar un paseo pero unca volvió. Según elr eporte, el hombre habría dejado en su casa su teléfono celular.



McCasland es graduado en ingeniería astronáutica, fue ingeniero jefe del programa del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del Departamento de Defensa, director de programas especiales en el Pentágono y director del programa del proyecto de láser desde el espacio, una tecnología vinculada a sistemas de defensa antimisiles conocidos como 'guerra de las galaxias', según comento la agencia de noticias EFE.



También comandó el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Wright-Patterson, centro de teorías conspirativas que aseguran que la instalación alberga restos extraterrestres vinculados al mito de los fenómenos aéreos no identificados, u ovnis, de Roswell, a pesar de que el Gobierno de EE.UU. lo niega.



Vale destacar que el militar retirado es un conocedor de la naturaleza y tiende a practicar actividades al aíre libre como el senderismo.

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