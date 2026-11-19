A pocas horas de la salida oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), fijada para este jueves, la plataforma PlayStation Network registró interrupciones operativas en Estados Unidos y México.

De acuerdo con los datos difundidos por el medio mexicano El Financiero, los inconvenientes técnicos surgieron al mediodía de este miércoles y afectan directamente el acceso de la comunidad de jugadores a las funciones digitales.

​Detalle de las interrupciones en la red

​La plataforma de monitoreo DownDetector reflejó los reportes de los usuarios sobre el mal funcionamiento del sistema en territorio mexicano y estadounidense. Las incidencias registradas impiden ejecutar acciones básicas dentro de la consola, como acceder a las cuentas personales para iniciar sesión, establecer conexión con los servidores centrales y bajar títulos o instalar parches de actualización.

​Por su parte, el portal oficial de PlayStation emitió un aviso confirmando alteraciones en los servicios de juegos y en las herramientas sociales de su red. En el comunicado técnico, la empresa informó a los usuarios: "Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones o funciones de red. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible. Gracias por tu paciencia".

​Antecedentes técnicos y medidas de los proveedores de internet

​Según detalla El Financiero, la corporación Sony aún no ha divulgado el origen específico de esta caída. No obstante, el reporte señala que la noche del martes 17 de noviembre la compañía lanzó una actualización obligatoria para el sistema de PlayStation 5, descrita como un requisito indispensable para ejecutar GTA VI.

​Paralelamente, diversas compañías de telecomunicaciones aplicaron ajustes en su infraestructura para soportar el alto consumo de ancho de banda derivado de las descargas anticipadas del videojuego. En Estados Unidos, la operadora Xfinity incrementó de manera provisional la velocidad de navegación por un lapso de 15 días para los clientes elegibles, mientras que en Reino Unido las empresas proveedoras de red ampliaron su capacidad operativa y sus protocolos de vigilancia técnica para gestionar el volumen de tráfico esperado.

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