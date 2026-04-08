Evelyn Miralles y Humberto Campins brillan en la NASA: venezolanos que descifran los secretos del cosmos

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El talento venezolano sigue alcanzando niveles extraordinarios en la carrera por conquistar el espacio.

Este 2026, mientras el mundo observa con atención los avances de la misión Artemis II, otros nombres de criollos destacan por su experiencia y liderazgo en proyectos que buscan establecer una presencia humana fuera de la Tierra.

Estos profesionales dedicaron décadas a entender los peligros del cosmos y a preparar a los astronautas para enfrentarlos. Su trabajo no solo representa un orgullo para Venezuela, sino que es una pieza fundamental en el rompecabezas tecnológico.

Evelyn Miralles: la arquitecta de mundos virtuales

Evelyn Miralles, nacida en Caracas, es considerada una de las pioneras más importantes en el uso de la realidad virtual para el entrenamiento espacial. Durante más de 25 años en la NASA, desarrolló herramientas digitales que permiten a los astronautas practicar sus caminatas espaciales en la Tierra antes de realizarlas en el vacío del espacio.

Para la misión Artemis II, su legado es vital. El software que ayudó a crear se utiliza para que la tripulación actual simule cada movimiento dentro y fuera de la nave. Miralles ha sido clave en transformar la manera en que los humanos se preparan para lo desconocido, asegurando que cada maniobra sea segura y precisa.

Humberto Campins: el guardián contra asteroides

Humberto Campins es un astrofísico de Barquisimeto que se convertió en una autoridad mundial en el estudio de asteroides. Su trabajo fue esencial en misiones pasadas que lograron recolectar muestras de rocas espaciales para entender el origen del agua en nuestro planeta.

Actualmente, su conocimiento sobre la composición de los cuerpos celestes ayuda a la NASA a planificar rutas seguras para misiones como Artemis II. Al entender de qué están hechos los asteroides y cómo se mueven, Campins aporta datos críticos para proteger las naves de posibles impactos y para identificar recursos que los astronautas podrían usar en el futuro durante estancias largas en la Luna.

El camino hacia la Luna y más allá

La participación de estos científicos en el entorno de Artemis II demuestra que la tecnología desarrollada por manos venezolanas está en el corazón del programa espacial moderno. Mientras Miralles asegura que los astronautas estén listos para operar en la Luna, Campins vigila el entorno espacial para que el viaje sea posible.

Este esfuerzo conjunto es el que permite que, hoy en día, la meta de habitar otros mundos sea una realidad cada vez más cercana para toda la humanidad.

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