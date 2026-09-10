¿Formación exprés? Estudio sugiere que la Luna surgió en apenas cinco horas tras un choque planetario

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal Letters sugiere que la Luna se habría formado en un lapso de tan solo cinco horas posterior a una colisión a gran escala entre la Tierra y un protoplaneta, desafiando la teoría tradicional que plantea un proceso de acumulación de escombros de miles de millones de años.

La investigación, liderada por la investigadora Adeene Denton, utilizó simulaciones por computadora de alta resolución que incorporaron variables poco contempladas en modelos previos, como la resistencia mecánica y el comportamiento de las rocas internas durante un impacto de gran magnitud.

Según los resultados del modelo informático, la colisión no solo expulsó material al espacio, sino que permitió la consolidación casi inmediata de un cuerpo celeste con la masa y órbita del satélite natural de la Tierra. Esta hipótesis de una creación acelerada ha generado debate en la comunidad científica y en diversos medios internacionales, por contraponerse a la visión convencional sobre el origen de los cuerpos celestes en el sistema solar.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube