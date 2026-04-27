Galileo tenía razón: la prueba definitiva en la Luna y en la Tierra

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Durante siglos, el mundo dio por cierta una premisa de Aristóteles: los objetos pesados caen con mayor velocidad que los livianos, aunque la experiencia cotidiana parece confirmar esta idea, el filósofo cometió un error fundamental: no analizó la gravedad, sino el efecto del aire sobre los cuerpos.



La Nasa decidió poner fin a esta confusión en su cámara de vacío en Ohio, la estructura de este tipo más grande del planeta. Por su parte, los científicos extrajeron casi 30 toneladas de aire para simular las condiciones del espacio exterior. Sin embargo, descubrieron que sin la presencia de oxígeno ni otros gases, la resistencia desaparece por completo. En este sentido, según el estudio, resultó que una bola de bowling y un puñado de plumas tocan el suelo al mismo tiempo, según reseñó La Ciencia Dice.



Además, este fenómeno ocurre porque la gravedad ejerce la misma fuerza sobre todos los objetos. Si bien, en condiciones "normales", el aire frena a los cuerpos ligeros debido a su relación entre superficie y masa. Una vez que retiras ese factor, la aceleración se mantiene constante a 9,8 m/s², sin importar el peso del artículo en cuestión, según lo detalló La Ciencia Dice.

Antecedente histórico

Es importante destacar que en 1971, durante la misión Apollo 15, el comandante David Scott soltó un martillo y una pluma sobre la superficie lunar y, en esa oportunidad, ambos objetos impactaron el polvo gris de forma simultánea. No obstante, la Luna, al carecer de atmósfera, funciona como un laboratorio natural perfecto para demostrar que, en el vacío, la masa no dicta la velocidad de caída, según explicó La Ciencia Dice.

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