Entre las curiosidades históricas en Estados Unidos vinculadas a la evolución social y sanitaria destaca la publicación en 1978 de Gramp, un libro fotográfico elaborado por los hermanos Dan y Mark Jury que transformó la percepción pública sobre el envejecimiento y el cuidado de los adultos mayores en el hogar.

El proyecto nació en 1974, cuando Dan Jury, entonces un joven de 23 años sin estudios especializados ni recursos económicos holgados, decidió retirar a su abuelo Frank Tugend, de 81 años, de un asilo de ancianos institucionalizado donde recibía únicamente atención básica y carecía de contacto afectivo.

El traslado al apartamento y las rutinas documentadas

Mientras sus compañeros de generación se enfocaban en construir sus carreras profesionales, buscar independencia o iniciar relaciones sentimentales, Dan optó por llevar a su abuelo a vivir a su pequeño apartamento para devolverle los cuidados que había recibido de él durante su infancia. En ese espacio reducido transcurrieron los últimos días de Tugend, en un entorno doméstico donde el joven asumió de manera exclusiva cada aspecto de su bienestar, pese a las críticas de quienes consideraban que estaba desperdiciando su juventud.

A medida que la salud del anciano se deterioraba y los dolores físicos le impedían expresarse con palabras, Dan y su hermano Mark documentaron con una cámara las rutinas diarias de aquella convivencia. Las fotografías registraron sin artificios las tareas cotidianas más íntimas: las sesiones de baño, la alimentación, la administración de medicamentos, la limpieza del hogar y los momentos en que Dan simplemente se sentaba junto a la cama para sostenerle la mano o cargarlo en brazos, intercalados con instantes de humor y cercanía familiar.

Impacto en el cuidado domiciliario y la formación médica

La publicación de Gramp en 1978 generó un fuerte impacto en la sociedad estadounidense al cuestionar la norma de la época, que dictaba delegar exclusivamente en instituciones cerradas el cuidado de personas mayores dependientes. Al mostrar de frente la fragilidad física y la demencia senil sin ocultarlas, los hermanos Jury contribuyeron a reducir el estigma asociado a la vejez y promovieron el movimiento hacia el cuidado domiciliario (home care), demostrando que el hogar familiar ofrece un entorno de dignidad para el tramo final de la vida.

Asimismo, el volumen se consolidó como lectura esencial en escuelas de medicina y enfermería en Estados Unidos, donde comenzó a utilizarse para formar a los futuros profesionales de la salud en la empatía intergeneracional y en la atención integral de la persona más allá de sus síntomas clínicos.

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