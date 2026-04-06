¡Netflix trae nuevo catálogo! Conoce los grandes estrenos de series y películas para abril

Suscríbete a nuestros canales

Este mes de abril, Netflix presenta su nueva programación, mucho más pareja entre series y películas que en otros meses.

En esta oportunidad, la plataforma equilibra su catálogo global con una fuerte apuesta por producciones internacionales y regresos muy esperados por el público juvenil y adulto.

Entre los títulos más visibles de la temporada aparecen historias que van desde la comedia universitaria hasta la supervivencia extrema, pasando por destacados proyectos latinoamericanos que buscan liderar las listas de visualizaciones en la región.

Series que vuelven y grandes novedades

Love on the Spectrum (Temporada 4) – 1 de abril : vuelve el conocido programa de citas y vínculos centrado en personas dentro del espectro autista.

: vuelve el conocido programa de citas y vínculos centrado en personas dentro del espectro autista. XO, Kitty (Temporada 3) – 2 de abril : la protagonista regresa a Seúl para su último año escolar. Cuenta con la participación especial de Lana Condor, quien regresa a este universo narrativo.

: la protagonista regresa a Seúl para su último año escolar. Cuenta con la participación especial de Lana Condor, quien regresa a este universo narrativo. Bloodhounds (Temporada 2) – 3 de abril : el drama coreano de acción regresa con una nueva organización criminal como eje del conflicto.

: el drama coreano de acción regresa con una nueva organización criminal como eje del conflicto. Big Mistakes – 9 de abril : Nueva comedia creada por Dan Levy, orientada hacia un perfil más adulto y con toques criminales.

: Nueva comedia creada por Dan Levy, orientada hacia un perfil más adulto y con toques criminales. One Piece (Elbaf Island Arc) – 10 de abril : el popular anime suma nuevos episodios que se estrenarán de forma semanal.

: el popular anime suma nuevos episodios que se estrenarán de forma semanal. Stranger Things: Tales From ’85 – 23 de abril: derivado animado que se ambienta en el pueblo de Hawkins durante el invierno de 1985.

El cine toma impulso

Roommates – 17 de abril : comedia de ambiente universitario que incluye en su elenco a Sadie Sandler, Chloe East y Natasha Lyonne.

: comedia de ambiente universitario que incluye en su elenco a Sadie Sandler, Chloe East y Natasha Lyonne. Apex – 24 de abril: película de suspenso y supervivencia que reúne a las estrellas Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube