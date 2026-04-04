¿Por qué se come pescado en Semana Santa?

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Durante la Semana Santa, uno de los periodos más trascendentales del calendario cristiano, millones de fieles en Venezuela y el mundo mantienen intacta la tradición de evitar el consumo de carnes rojas.

Este gesto, lejos de ser un simple cambio de menú, encierra un profundo significado de penitencia, purificación y recogimiento espiritual.

La costumbre de no comer carne se asocia directamente al recuerdo de la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Al ser un día de dolor y arrepentimiento, la Iglesia promueve la austeridad.

Históricamente, la carne ha estado vinculada a los banquetes, la abundancia y los festejos, elementos que contrastan con el espíritu de renuncia que caracteriza a estas fechas.

Además, existe un fuerte componente simbólico: al conmemorarse el sacrificio de Cristo, se evita el consumo de alimentos que remitan al "derramamiento de sangre".

Esta práctica se complementa con el ayuno, entendido como una vía de purificación y conexión con la fe, tal como se anticipa en el Evangelio de Mateo (9:15).

El pescado: Símbolo de humildad

Ante la restricción de la carne, el pescado surge como la alternativa principal. Pero su elección no es casual; mientras la carne representaba el lujo en la antigüedad, el pescado simboliza la humildad y la sobriedad.

Consumirlo permite a los creyentes alimentarse sin abandonar el carácter austero del Viernes Santo y los viernes de Cuaresma.

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