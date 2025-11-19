52 años de espera: ¿cómo Haití logró clasificar al Mundial 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La clasificación de la Selección Nacional de Haití al Mundial de la FIFA 2026 es, sin duda, una de las gestas más emotivas en la historia reciente de CONCACAF. El equipo, bautizado como Les Grenadiers, logró su boleto directo para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, rompiendo una sequía que se extendía por más de medio siglo, desde su única participación en Alemania Federal 1974.

Jugar lejos de casa

El camino que condujo a Haití al Mundial estuvo marcado por desafíos que trascendieron la táctica o el talento deportivo, pues el equipo tuvo que enfrentar la inestabilidad de su país. Por esta razón, Les Grenadiers se vieron forzados a disputar la totalidad de sus partidos considerados de "local" en terreno neutral.

Este exilio temporal obligó al equipo a asentarse en el Estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao, un factor que añade un mérito extraordinario a su gesta, ya que tuvieron que competir sin el apoyo directo y masivo de su afición en casa.

El grupo de la muerte se tiñó de auriazul

La fase decisiva de las eliminatorias de CONCACAF (que excluyen a los países anfitriones) se estructuró en tres grupos, donde únicamente el líder de cada llave conseguiría el pase directo al Mundial.

La selección haitiana fue asignada al Grupo C, una llave considerada por la prensa especializada como un "grupo de la muerte" debido a la presencia de dos potencias tradicionales de Centroamérica: Honduras y la excampeona mundialista Costa Rica.

La definición por un hilo

El destino de Haití no se resolvió sino hasta la última jornada, en un final de fotografía que dependía tanto de su propio esfuerzo como del resultado del partido entre sus rivales directos. El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné recibió a Nicaragua (en Curazao) y demostró una solidez táctica encomiable, venciendo 2-0. Los goles de Louicius Deedson, en el minuto 11, y Ruben Providence, justo antes del descanso en el 45+1, dieron la tranquilidad necesaria para manejar la enorme presión de ese momento clave.

El milagro que selló el pasaporte

Mientras Haití hacía su parte en Curazao, el desenlace perfecto se cocinaba en el otro duelo del grupo: Costa Rica y Honduras empataron sin goles (0-0) en San José. Este resultado representó la jugada maestra, pues el empate entre las dos selecciones centroamericanas las eliminó a ambas (Honduras quedó con 9 puntos y Costa Rica con 7), abriendo la puerta para el histórico pase directo haitiano. Al finalizar la jornada, Haití se consolidó en el primer lugar con 11 puntos, superando a Honduras por dos unidades y consiguiendo el boleto directo.

Un logro que supera lo deportivo

Este triunfo de la selección es considerado por el pueblo y las autoridades haitianas como mucho más que una simple clasificación deportiva. Se afirma que la hazaña representa un rayo de esperanza y un poderoso símbolo de unidad y cohesión nacional en tiempos sumamente difíciles.

Además, gran parte del éxito se le atribuye al talento de la diáspora haitiana; estos jugadores, muchos de ellos formados en ligas europeas, especialmente en Francia, han aportado un vital profesionalismo al seleccionado.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.