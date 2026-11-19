Las Águilas del Zulia hicieron respetar su localía este miércoles al vencer con pizarra de 11 carreras por 4 a los Caribes de Anzoátegui en el tradicional Juego de La Chinita, disputado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, resultado con el cual la novena zuliana evitó la barrida y alcanzó su victoria número 30 en la historia de este clásico encuentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La ofensiva local tomó el control desde la parte baja del primer episodio con un racimo de tres anotaciones y amplió la ventaja de forma sostenida hasta el quinto tramo gracias a los cuadrangulares solitarios conectados por Luis Castro, Phillip Ervin y Víctor Arias, sumados a las remolcadas de Andrés Chaparro y Osleivis Basabe para colocar el marcador 8-0.

Aunque el conjunto oriental intentó reaccionar en la apertura del séptimo capítulo mediante un doble impulsor de Orlando Arcia y un jonrón de tres carreras de Romer Cuadrado para acercarse en la pizarra, los zulianos sentenciaron el compromiso en el octavo inning con un ataque de tres rayitas tras dos outs protagonizado por Averson Arteaga, Alí Castillo, Basabe y Chaparro.

Con este triunfo en homenaje a la patrona zuliana, las Águilas sumaron su tercera celebración en los últimos cuatro juegos de La Chinita —tercera también frente a Anzoátegui— y dejaron su registro de la temporada en 10 victorias y 21 derrotas, mientras que Caribes (17-10) compromete su liderato en la tabla de posiciones.

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