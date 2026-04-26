Alarma con Kylian Mbappé: este es el primer diagnóstico de la lesión del francés

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El Real Madrid y la Selección de Francia mantienen la atención centrada en el estado físico de Kylian Mbappé. El atacante de 27 años debió abandonar el terreno de juego en el minuto 81 del reciente encuentro frente al Real Betis, tras sentir molestias agudas en el isquiotibial de su pierna izquierda. Mbappé, que fue sustituido por el canterano Gonzalo García, se retiró directamente a los vestuarios, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico ante la posibilidad de una lesión de larga duración en el tramo decisivo de la temporada.

Primeros resultados y próximos pasos

Los servicios médicos del club blanco realizaron una primera valoración que ha traído un alivio parcial: se trata de una distensión muscular y no de una rotura estructural del tejido. Este sábado por la mañana, el ariete se sometió a una ecografía que arrojó resultados "tranquilizadores" en una primera instancia. No obstante, el protocolo médico del Real Madrid exige la máxima cautela, por lo que el jugador ha sido citado para el próximo lunes a fin de realizarse una resonancia magnética más exhaustiva.

Este segundo estudio será determinante para descartar cualquier microrrotura oculta y establecer con precisión el tiempo que el francés deberá permanecer fuera de las canchas. Por el momento, su participación en los próximos compromisos del equipo madrileño queda en duda, a la espera de un parte médico oficial que defina si se trata de una baja de pocos días o si requerirá un proceso de rehabilitación más prolongado de cara a la recta final de las competiciones locales y europeas.

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