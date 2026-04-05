Alarmas encendidas en Queens: Juan Soto se somete a pruebas tras lesión en pantorrilla

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La preocupación se instaló en el dugout metropolitano en pleno Oracle Park. El incidente ocurrió apenas iniciado el compromiso, cuando Soto manifestó dolor al correr de primera a tercera base tras un sencillo de Bo Bichette. A pesar de que el patrullero logró anotar en la jugada, fue retirado del encuentro inmediatamente después de pasar por el plato, dejando su lugar a Tyrone Taylor. El mánager Carlos Mendoza no ocultó la inquietud del cuerpo técnico, señalando que cualquier molestia que requiera estudios de imagen en esa zona específica del cuerpo debe ser tratada con extrema cautela.

A pesar del golpe anímico que significó la baja de su principal referente ofensivo, los Mets lograron reaccionar con contundencia para llevarse una victoria de 10-3, cortando así una racha negativa de tres derrotas consecutivas. La ofensiva neoyorquina despertó con fuerza liderada por el receptor venezolano Francisco Álvarez, quien castigó al pitcheo de San Francisco con dos cuadrangulares, mientras que Marcus Semien también aportó su cuota de poder para asegurar el triunfo.

Desde la lomita, la actuación de Nolan McLean fue determinante para mantener a raya a los bates de los Gigantes. El lanzador completó más de cinco entradas de labor dominante, permitiendo apenas un imparable y brindando el respiro necesario a un bullpen que ha tenido una carga de trabajo considerable en el inicio de la temporada 2026.

La organización se mantiene a la espera de los resultados de la resonancia magnética programada para este sábado, los cuales definirán si Soto requerirá un paso por la lista de lesionados o si se trata de una inflamación menor que pueda ser gestionada día a día. El desenlace de estas pruebas será crucial para las aspiraciones de los Mets, quienes buscan establecerse en la parte alta de la División Este de la Liga Nacional.

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