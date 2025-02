Alex Cabrera rompe el silencio tras su suspensión por dopaje: yo no me inyectaba

Suscríbete a nuestros canales

El expelotero venezolano Alex Cabrera ha sido considerado uno de los bateadores más fuertes en la historia del béisbol venezolano. Sin embargo, su trayectoria ha estado empañada por controversias relacionadas con el dopaje.

En una reciente conversación con la periodista Shirley Varnagy, Cabrera se defendió de las acusaciones que lo vinculan con el uso de sustancias ilícitas para mejorar su rendimiento.

"Yo no me inyectaba, pero sí usé una pastilla llamada Aderrall. Tenía todos los permisos médicos, para usarla, con el equipo y la Liga por una cuestión de concentración, pero cuando me hacen el examen salió otra sustancia (Winstrol)", explicó "El Samurai".

Asimismo, mencionó que solicitó el resultado del examen a la Liga, pero no recibió respuesta. A pesar de esto, logró ganar un caso legal relacionado con la situación.

Pero al realizarse otra prueba posteriormente, volvió a dar positivo por Winstrol mientras continuaba consumiendo Aderrall bajo autorización médica.

El "Samurái" compartió que tras estos incidentes, todos los equipos de la Liga decidieron no firmarlo durante su último año activo. Esta decisión marcó un paréntesis significativo en su carrera.

Problemas similares en México

Además, Cabrera tiene antecedentes de suspensión en la Liga Mexicana de Béisbol debido a un resultado positivo por Estanozolol, una sustancia conocida por sus efectos en el desarrollo muscular (fuente: Jorge Rueda).

A pesar de sus controversias, Cabrera ha sido figura dentro del béisbol venezolano y japonés. Es reconocido por haber establecido récords notables, incluyendo el mayor número de jonrones en una temporada junto a Renato Núñez (21) y haber ganado la Triple Corona de bateo en 2013.

Visite nuestra sección Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube