Así se jugará la final de la LVBP por Meridiano Televisión: Fechas y horarios de los juegos

Por: Andrea Matos Viveiros

Desde este miércoles 28 de enero Meridiano Televisión se une a la fiesta de la gran final de la pelota criolla.

Calendario final LVBP por Meridiano

Miércoles 28 de enero: Magallanes vs Caribes . Playball 7:00p.m.

. Playball 7:00p.m. Sábado 31 de enero: Caribes vs Magallanes . Inicio 7:00p.m.

. Inicio 7:00p.m. Lunes 2 de febrero: Magallanes vs Caribes. Playball 7:00p.m.

El último duelo decisivo entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui en una final, fue hace cuatro años. En ese entonces, el conjunto turco se coronó campeón de la LVBP y representó al tricolor nacional en la Serie del Caribe 2022.

El equipo oriental afronta esta final con un historial sólido de cuatro campeonatos, obtenidos en las temporadas 2010-2011, 2014-2015, 2017-2018 y 2020-2021.

Magallanes llega con 13 títulos en su historia, lo que lo convierte en uno de los clubes más laureados del beisbol venezolano.

