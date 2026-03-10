Así se jugará la semana 22 de la Liga española de Baloncesto por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La temporada del baloncesto español continúa llena de emoción con equipos históricos que dominan la clasificación hasta el momento: Real Madrid, Valencia Basket y Barça, protagonistas de intensos enfrentamientos en la liga que disfrutas en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión.

Los fanáticos venezolanos tendrán la oportunidad de seguir cada jugada, triples y duelos decisivos del campeonato español gracias a la señal de Meridiano Televisión, que ofrece la transmisión de los encuentros más destacados de la Liga Endesa para todo el país.

Juegos destacados de la semana en vivo y gratis para Venezuela

Semana 22/34

SÁBADO 14 DE MARZO UNICAJA VS CASADEMONT ZARAGOZA / SALTO ENTRE DOS 1:00 P.M.

SÁBADO 14 DE MARZO LA LAGUNA TENERIFE VS VALENCIA BASKET / INICIO 3:00 P.M.

DOMINGO 15 DE MARZO REAL MADRID VS HIOPOS LLEIDA / BALÓN AL AIRE 12:00 P.M.

DOMINGO 15 DE MARZO ASISA JOVENTUT VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.

Todos los juegos se transmiten gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming en meridiano.net/meridianotv en exclusiva para Venezuela. La cobertura también está disponible en alta definición mediante plataformas como Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

No te pierdas cada semana lo mejor del baloncesto internacional solo por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.

