Así va la tabla de posiciones de la LVBP: Caribes vuela alto y sentencia a sus rivales

La jornada de este viernes 23 de enero ha despejado el panorama del Round Robin al sentenciar la eliminación matemática de las Águilas del Zulia y los Bravos de Margarita.

En Puerto La Cruz, Caribes de Anzoátegui asaltó el liderato tras vencer 9-3 a los insulares, quienes encadenaron su cuarta derrota consecutiva para despedirse de toda opción clasificatoria. Por su parte, en Barquisimeto, Cardenales de Lara exhibió su dominio al apalear 8-1 al conjunto rapaz, resultado que deja a los zulianos fuera de combate con un registro de 7 victorias y 8 reveses.

Con estos marcadores, Caribes aseguró su clasificación a la Gran Final. Ahora la lucha por el boleto restante está entre los Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara.

Equipo JJ JG JP PCT DIF Racha Caribes de Anzoátegui 14 10 5 .643 - G2 Cardenales de Lara 14 8 6 .571 1.0 G1 Navegantes del Magallanes 14 8 6 .571 1.0 G5 Águilas del Zulia (+) 15 7 8 .467 2.5 P2 Bravos de Margarita (+) 13 3 11 .231 5.5 P5

(+) Equipos eliminados

El torneo entra ahora en sus últimas horas con Caribes clasificado, y con Cardenales y Magallanes igualados. Mientras las Águilas y los Bravos cumplirán con el calendario restante, la atención nacional se centra en estos dos colosos que no tienen margen de error en su búsqueda por alcanzar la instancia definitiva del béisbol venezolano.

