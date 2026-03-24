Atlético de Madrid vs Real Sociedad. Final Copa del Rey 2026 EN VIVO por Meridiano Televisión

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Por: Andrea Matos Viveiros

La final de la Copa del Rey 2026 será uno de los eventos deportivos más esperados del año, con el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. El partido se jugará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Este duelo revive la histórica definición de 1987, cuando el conjunto vasco se impuso en penales. Ahora, el Atlético buscará levantar su undécimo título, mientras que la Real Sociedad intentará sumar su cuarta corona tras su consagración en 2020.

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Final Copa del Rey 2026

Sábado 18 de abril: Atlético de Madrid vs Real Sociedad. Pitazo inicial: 3:00 p.m.

La gran final podrá disfrutarse en vivo, gratis y con la mejor cobertura a través de Meridiano Televisión, así como vía streaming en meridiano.net/meridianotv y plataformas como Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go. Descubre quién se llevará el título más prestigioso de España junto a los especialistas en deportes.

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