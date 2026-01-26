Baloncesto español: Juegos destacados para la semana 18 (+tabla de clasificación)

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Terminó la semana 17. La tabla de posiciones de la Liga Endesa de baloncesto español continúa moviéndose y Meridiano Televisión transmite los mejores juegos. Sintonízalos en Venezuela gratis por el canal de los especialistas en deportes.

Pégate a la señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv y no te pierdas el mejor baloncesto europeo. También disponibles en HD a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

https://www.instagram.com/p/DT8vYtFDB-B/

Semanas 18 del baloncesto español por Meridiano Televisión

Semana 18/34

Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.

. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m. Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 3:00p.m.

. Inicio 3:00p.m. Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARÇA. Inicio 2:00p.m.

Arma tu plan del fin de semana desde ya y sintoniza Meridiano Televisión con la Liga Endesa, el canal del baloncesto en Venezuela.

