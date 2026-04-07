Baloncesto español para el mes de abril: en vivo, en exclusiva y gratis

El mejor baloncesto de Europa trae duelos de alta competitividad para esta semana por Meridiano Televisión

Por 2001online
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 09:22 pm
Este es el calendario completo de la Liga española de Baloncesto que podrás disfrutar durante el mes de abril por Meridiano Televisión. Madrid, Valencia y Murcia continúan en lo más top de la tabla, mientras que Granada, Andorra y Zaragoza buscan salir de lo más profundo.

¿Cuáles son los juegos del mes de abril?

Semana 26
Sábado 11 de abril: Casademont Zaragoza vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m. 
Domingo 12 de abril: Unicaja vs Valencia Basket / inicio 6:30a.m. 
Domingo 12 de abril: San Pablo Burgos vs Real Madrid / inicio 1:00p.m. 
 

Semana 27
Sábado 18 de abril: Morabanc Andorra vs Ucam Murcia / inicio 1:00p.m. 
Domingo 19 de abril: Hiopos Lleida vs Barcelona / inicio 6:00a.m. 
 

Semana 28
Sábado 25 de abril: Unicaja vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m. 
Domingo 26 de abril: Valencia Basket vs Real Madrid / inicio 1:00p.m. 

¿Dónde y cómo ver el baloncesto español gratis en Venezuela?

Puedes sintonizarlos en vivo, gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También está disponible la señal en HD de Simpleplus, InterGo, Netuno Go o AbaTV Go. ¡Imperdible!

