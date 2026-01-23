Baloncesto español: próximos encuentros para la semana 17 y 18 y dónde verlos gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Este 24, 25 y 31 de enero, y primero de febrero, no te pierdas estos grandes enfrentamientos de la Liga Endesa, el baloncesto español que a ti te gusta. Sintonízalos en Venezuela gratis por Meridiano Televisión.

Pégate a la señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv y vive gratis el mejor baloncesto europeo. También en HD por SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

https://www.instagram.com/p/DTyOkbBj91t/?img_index=1

Semanas 17 y 18 Liga Endesa de baloncesto español

Semana 17/34

Sábado, 24 de enero: RÍO BREOGAN vs REAL MADRID . Antesala 1:30 p.m./ Salto entre dos 2:00 p.m.

. Antesala 1:30 p.m./ Salto entre dos 2:00 p.m. Sábado, 24 de enero: COVIRAN GRANADA vs SURNE BILBAO . Inicio 4:00 p.m.

. Inicio 4:00 p.m. Domingo, 25 de enero: DREAMLAND GRAN CANARIA vs VALENCIA BASKET . Inicio 8:00 a.m.

. Inicio 8:00 a.m. Domingo, 25 de enero: BARCELONA vs LA LAGUNA TENERIFE. Inicio 2:00 p.m.

Semana 18/34

Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.

. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m. Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 3:00p.m.

. Inicio 3:00p.m. Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARCELONA. Inicio 2:00p.m.

Ya lo sabes, sintoniza Meridiano Televisión con la Liga Endesa, el canal del baloncesto en Venezuela.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.