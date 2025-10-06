Barcelona vs. Villarreal: la UEFA da luz verde para jugarlo en esta ciudad de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 6 de octubre, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol dio luz verde para jugar el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports en una ciudad de Estados Unidos (EEUU).

La iniciativa es una solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reportó la agencia de noticias EFE.

Barcelona vs. Villarreal en EEUU

Por lo que el Villarreal-Barça de Liga se jugará en Miami.

El organismo reiteró su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA –actualmente en revisión– "no es lo suficientemente claro y detallado", agrega el comunicado de la UEFA en su sitio web.

Además de la petición hecha por la RFEF, la UEFA aceptó igualmente la de Italia para que el Milan-Como se juegue en la localidad australiana de Perth, ya que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

Además, recordó que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado llevó a cabo más consultas con las partes interesadas para evaluar la magnitud de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las federaciones de España e Italia.

La UEFA aseguró que "contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales".

