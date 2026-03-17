Baseball Champions League Américas 2026: fechas y dónde verlo gratis en Venezuela

Por: Andrea Matos Viveiros
La Baseball Champions League Américas 2026 inicia el próximo 24 de marzo y los fanáticos podrán disfrutar cada juego en vivo y gratis por Meridiano Televisión.
Esta será la tercera edición del torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol junto con la Liga Mexicana de Beisbol, con el objetivo de consolidar la principal competencia de clubes del continente.
¿Dónde ver el torneo en vivo y gratis en Venezuela?
Además de la señal abierta de Meridiano Televisión, la transmisión también estará disponible vía streaming en plataformas digitales como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.
Equipos participantes
El torneo contará con un formato todos contra todos con cinco equipos participantes:
- Diablos Rojos del México
- Los Dantos de Nicaragua
- Caimanes de Matanzas de Cuba
- Kane County Cougars de Estados Unidos
- CTBC Brothers de China Taipéi
Tras la fase regular, los dos mejores equipos avanzarán a la gran final para definir al campeón del torneo.
La Baseball Champions League Américas 2026 promete seis días de beisbol de alto nivel, grandes jugadas y emoción para todos los aficionados. No te lo puedes perder por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
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