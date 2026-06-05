Belmont Stakes 2026: Encuentra el programa completo en Gaceta Hípica

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Por Andrea Matos Viveiros

Gaceta Hípica ofrece análisis especializados, retrospectos y los pronósticos más precisos para vivir la jornada del Belmont Stakes 2026 como un verdadero experto hípico.

El último desafío de la Triple Corona

El Belmont Stakes 2026 promete una tarde cargada de emoción, velocidad y grandes expectativas. La prestigiosa carrera, considerada el tercer y último peldaño de la Triple Corona, se disputará este sábado en el histórico hipódromo de Saratoga, que vuelve a recibir uno de los eventos más importantes del calendario hípico internacional.

Para afrontar esta jornada con la mejor información, llega una nueva edición de Gaceta Hípica única revista con el programa completo de Saratoga, estadísticas actualizadas, retrospectos clave y recomendaciones de expertos en pronósticos.

Junior Alvarado va por otro capítulo histórico

El destacado jinete venezolano Junior Alvarado regresa a Saratoga con la misión de conquistar nuevamente el Belmont Stakes y seguir escribiendo su nombre entre los grandes protagonistas del hipismo internacional.

Gaceta Hípica reúne toda la información necesaria para analizar la jornada y aumentar tus oportunidades de éxito en una de las carreras más importantes del año.

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