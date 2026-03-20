Calendario de juegos y horarios de la Baseball Champions League Américas 2026

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Por: Andrea Matos Viveiros

La Baseball Champions League Américas 2026 se disputará del 24 al 29 de marzo en Ciudad de México, y podrás disfrutar todos los juegos en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Este prestigioso campeonato reúne a clubes destacados del continente y forma parte de la tercera edición organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol junto a la Liga Mexicana de Beisbol, consolidándose como una de las competencias más importantes de la región.

Equipos participantes

El torneo contará con cinco equipos bajo formato todos contra todos:

Diablos Rojos del México

Los Dantos (Nicaragua)

Cocodrilos de Matanzas (Cuba)

Kane County Cougars (Estados Unidos)

CTBC Brothers (China Taipéi)

Los dos mejores equipos avanzarán a la final para definir al campeón del certamen.

Calendario de juegos por Meridiano Televisión

Martes 24/03: Los Dantos vs CTBC Brothers (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Miércoles 25/03: CTBC Brothers vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Jueves 26/03: Cocodrilos de Matanzas vs Los Dantos (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Viernes 27/03: Kane County Cougars vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Sábado 28/03: CTBC Brothers vs Kane County Cougars (12:00 p.m.)

(12:00 p.m.) Domingo 29/03: Gran Final (4:00 p.m.)

¿Dónde ver la Baseball Champions League Américas 2026?

Todos los encuentros serán transmitidos por señal abierta de Meridiano Televisión y también estarán disponibles vía streaming en plataformas como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

La Baseball Champions League Américas 2026 promete seis días de emocionantes encuentros. No te pierdas ningún detalle por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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