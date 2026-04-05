Carrera 18K en Caracas: 1.400 corredores tomaron Los Próceres en Semana Santa

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La capital venezolana vibró con la energía de 1.400 deportistas que se dieron cita desde tempranas horas de la mañana para cruzar la línea de salida en una de las competencias más esperadas del calendario local. El evento, que recorrió las principales arterias viales adyacentes al emblemático paseo militar, puso a prueba la resistencia de corredores profesionales y aficionados en diversas categorías, consolidándose como un espacio de encuentro y disciplina durante el feriado.

La alcalde de Caracas elogió el esfuerzo de los participantes a través de sus canales oficiales. «Felicito a todas y todos los competidores, porque lo han dado todo este sábado para brillar en la competencia», expresó la mandataria local, destacando que el éxito de cada atleta es fruto de meses de preparación y constancia. La competencia definió a sus máximos exponentes tras un cierre de carrera muy disputado en ambas ramas.

En la categoría masculina, Winston Palma se tituló como el Gran Campeón Absoluto de la jornada, seguido por José Moreno en el segundo lugar y Pedro Fuentes, quien completó el podio con la medalla del tercer lugar. Por su parte, la rama femenina coronó a Zuleima Amaya como la Campeona Absoluta, mientras que Bélgica Duque obtuvo la segunda posición y Génesis Ruiz se quedó con el tercer lugar del podio.

Este evento forma parte de la agenda de actividades recreativas y deportivas diseñadas para los caraqueños durante la Semana Santa 2026. La gestión municipal reafirmó su compromiso con el uso de los espacios públicos para la salud y el bienestar, señalando que la capital seguirá ofreciendo oportunidades para quienes deseen hacer historia a través del deporte.

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