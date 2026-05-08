Transmisión

Centauros y Marineros se medirán el fin de semana por Meridiano Televisión

No te pierdas este gran encuentro de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) este domingo por Meridiano Televisión

Por Valentina Carrara
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 04:50 pm
Centauros y Marineros se medirán el fin de semana por Meridiano Televisión
Liga Mayor por Meridiano / FOTO: Cortesía

Por Andrea Matos Viveiros

Este fin de semana podrás disfrutar de un emocionante encuentro de la LMBP gratis gracias a la señal de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Además de la transmisión en señal abierta para toda Venezuela, los encuentros pueden disfrutarse vía streaming en meridiano.net, y en HD por SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

Juego del fin de semana

  • Domingo 10 de mayo a la 1:00 p.m.: CENTAUROS VS MARINEROS 

Ya sea desde tu televisor o en línea, tienes múltiples formas de vivir la pasión de la LMBP con cobertura multiplataforma. Prepara todo y disfruta del mejor beisbol sin costo alguno.

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