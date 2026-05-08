Centauros y Marineros se medirán el fin de semana por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Este fin de semana podrás disfrutar de un emocionante encuentro de la LMBP gratis gracias a la señal de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Además de la transmisión en señal abierta para toda Venezuela, los encuentros pueden disfrutarse vía streaming en meridiano.net, y en HD por SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

Juego del fin de semana

Domingo 10 de mayo a la 1:00 p.m.: CENTAUROS VS MARINEROS

Ya sea desde tu televisor o en línea, tienes múltiples formas de vivir la pasión de la LMBP con cobertura multiplataforma. Prepara todo y disfruta del mejor beisbol sin costo alguno.

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