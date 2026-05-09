¡Completa tu álbum! Coca-Cola y Panini activan estos centros de canje en Venezuela para el Mundial 2026

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La fiebre mundialista llega a los puntos de canje en Venezuela. Los aficionados que posean etiquetas de Coca-Cola de 2 litros (sabor original) podrán canjearlas por sobres de barajitas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta iniciativa busca facilitar a los coleccionistas el llenado del álbum oficial mediante una red logística de 80 oficinas de ZOOM autorizadas.

En Caracas, la disponibilidad es amplia, abarcando puntos estratégicos como el C.C.C.T., Chacaíto, Sambil La Candelaria, Metrocenter y La Urbina, además de oficinas en Catia, Las Acacias y Los Palos Grandes. Por su parte, en la Gran Caracas y zonas adyacentes, se han habilitado sedes en Los Teques, La Cascada, Guarenas, Charallave y los puertos de Maiquetía y Catia La Mar.

Cobertura en las regiones Centro, Occidente y Los Andes

La Región Central presenta la mayor concentración de puntos de atención fuera de la capital, con oficinas en la Torre Sindoni (Maracay), C.C. Los Aviadores, Valencia (Av. Bolívar y Metrópoli), Puerto Cabello y ciudades clave como San Juan de los Morros, San Fernando de Apure y Valle de la Pascua.

Hacia el oeste del país, la promoción tiene fuerte presencia en:

Región Occidental: Sedes en Barquisimeto, Acarigua, Cabudare, Guanare y San Felipe.

Región Andina: Puntos habilitados en Mérida, San Cristóbal, Valera, El Vigía y Barinas.

Zulia y Falcón: Los usuarios podrán acudir a Maracaibo (La Chinita y Akrai Center), Ciudad Ojeda, Cabimas, Coro y Punto Fijo.

Presencia en Oriente y Guayana

En la Región Oriente, el canje estará disponible en ciudades como Barcelona, Puerto La Cruz (Camino Real), Maturín, Cumaná y Carúpano, además de cubrir el territorio insular en Porlamar, Juan Griego y Sambil Margarita.

Finalmente, en la Región Guayana, se han dispuesto oficinas en Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz (C.C. Ártica y Unare), San Félix y El Tigre. Con este despliegue, Coca-Cola y Panini aseguran una cobertura nacional que permite a los fanáticos de todo el país participar en la dinámica y avanzar en la colección de las figuras que protagonizarán la próxima cita mundialista.

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