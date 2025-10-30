Cristiano Ronaldo Jr.: el lujoso auto del hijo de CR7

Suscríbete a nuestros canales

Parece que en la familia Ronaldo el lujo se hereda a temprana edad. Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del legendario futbolista, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar su "primer coche" en redes sociales. El joven de apenas 15 años publicó una imagen posando junto a un imponente Lamborghini Urus S blanco, acompañado del mensaje "First car", una adquisición que lo coloca firmemente en los pasos de su famoso padre, conocido por su vasta colección de autos de alta gama.

El vehículo elegido por Cristiano Jr. no es cualquier cosa. Se trata de un Lamborghini Urus S, un SUV de alto rendimiento valorado en aproximadamente 265.000 euros en el mercado europeo. El modelo está equipado con un motor V8 biturbo de 650 CV, capaz de alcanzar los 100 km/h en solo 3.5 segundos y llegar a una velocidad máxima de 305 km/h. Dado que la unidad mostrada no incorpora los cambios estéticos del modelo 2025, se especula que este Urus S podría provenir de la amplia colección personal de su padre.

Potencia en el garaje, paciencia en la calle

A pesar de tener esta joya automovilística en su garaje, Cristiano Jr. tendrá que esperar. Debido a la normativa de Arabia Saudita, donde reside actualmente, el joven solo podrá disfrutar del vehículo como acompañante por ahora. Deberá esperar hasta cumplir los 18 años para conducirlo libremente; incluso a los 17, solo podría hacerlo de forma limitada, con una licencia temporal de aprendiz y bajo supervisión adulta.

Debut y triunfo en la Selección Sub-16 de Portugal

Mientras tanto, el hijo de CR7 también sigue demostrando que su talento va más allá de la cuenta bancaria. Recientemente, Cristiano Jr. debutó con la selección Sub-16 de Portugal, participando en el Torneo de la Copa de las Federaciones. Aunque su participación fue breve —entró al campo en el minuto 89— el equipo luso consiguió la victoria 2-0 sobre la anfitriona Turquía, gracias a los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral. La Sub-16 de Portugal continuará su participación en la ciudad turca de Antalya, enfrentando a Gales el próximo sábado y a Inglaterra el martes siguiente.

