Crvena Zvezda vs Real Madrid: el desafío serbio frente al club merengue en la Euroliga

La Euroliga vibrará este viernes con un emocionante enfrentamiento en Belgrado entre el Crvena Zvezda y al segundo de la clasificación, el Real Madrid. El partido es de vital importancia: el equipo serbio busca desesperadamente mejorar su posición en la tabla, mientras que el club madrileño lucha por consolidar su indiscutible liderazgo en la competición europea.

El Real Madrid llega en un estado de forma excepcional, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los madrileños se destacan por su estilo de juego pragmático y su alta efectividad en los tiros de tres puntos. Vienen de una sólida victoria sobre el Partizan, demostrando que su defensa, tradicionalmente fuerte, está siendo complementada por un ataque cada vez más brillante, incluyendo el debut destacado del recién llegado Maledon.

El Crvena Zvezda, aunque se encuentra en una posición más baja (12º), acaba de protagonizar una gran hazaña al convertirse en el primer equipo en detener al líder Žalgiris (88-79). Este triunfo subraya que vencer a los serbios en su cancha es extremadamente difícil. A pesar de enfrentar problemas de plantilla, el equipo se apoya en una defensa sólida y en los tiros de larga distancia, buscando un ritmo de juego más moderado.

El historial directo favorece claramente al Real Madrid, con 14 victorias en 19 encuentros previos. Los análisis estadísticos sugieren un encuentro con un total de puntos moderado (promedio de 153.11 en enfrentamientos directos), debido a los estilos de juego similares y al enfoque defensivo de ambos. Se anticipa una batalla táctica donde el control del ritmo y la presión en la cancha serán los factores decisivos.

Basados en estos datos, el equipo de MeridianoBet te recomienda jugar Más de 165.5 puntos anotados por ambos equipos, la cual se cotiza en -125.

R: Luimar González

