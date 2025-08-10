Crystal Palace campeón: la curiosa razón por la cual el club no ganó dinero tras su histórica victoria

Suscríbete a nuestros canales

El Crystal Palace ha consolidado un año histórico tras coronarse campeón de la Community Shield al vencer al Liverpool en penales. Este título, que se suma a la reciente y resonante victoria en la FA Cup, marca una nueva etapa dorada para el club londinense, acostumbrado a tener un palmarés relativamente modesto hasta hace muy poco.

La victoria en Wembley fue un momento emocionante para la afición. Tras un intenso partido contra el Liverpool, el encuentro se definió en una tanda de penales donde el portero Dean Henderson se vistió de héroe, conteniendo dos de los lanzamientos de los "Reds" para asegurar el trofeo.

A pesar de la alegría por el campeonato, el Crystal Palace no se llevó ningún premio económico. La curiosa razón detrás de esto es que el Community Shield, como su nombre lo indica, es un partido con un propósito benéfico. La Football Association (FA) destina la totalidad de los ingresos del encuentro a causas sociales y deportivas.

El dinero recaudado se reparte entre organizaciones de caridad de todo el país, así como iniciativas de desarrollo del fútbol base y proyectos comunitarios. Además, una parte se asigna a causas benéficas que son elegidas por los propios clubes participantes, lo que convierte al torneo en un evento de gran valor social.

Este reciente éxito contrasta fuertemente con la historia del club. Hasta esta temporada, sus títulos más importantes se habían limitado a la Football League Championship en dos ocasiones y una Full Members' Cup. Además, el club había llegado a la final de la FA Cup en dos ocasiones, pero se había quedado a las puertas de la gloria. Ahora, en menos de un año, el Palace ha escrito un nuevo y exitoso capítulo en su historia.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.