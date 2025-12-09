¿Cuándo son las finales del Baseball United y quiénes se enfrentarán?

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Las finales del Basebal United iniciarán este 12 de diciembre y lo verás por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva.

Calendario de las finales

Viernes 12 de diciembre: MID EAST vs MUMBAI . Antesala 11:45a.m. Inicio 12:00p.m.

. Antesala 11:45a.m. Inicio 12:00p.m. Sábado 13 de diciembre: MUMBAI vs MID EAST . Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m.

. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m. Domingo 14 de diciembre MUMBAI vs MID EAST. Antesala 7:45a.m. Inicio 8:00a.m. Juego de ser necesario.

Disfruta todos los juegos gratis en señal abierta y también en HD a través de SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. Meridiano Televisión te lleva la pasión del Baseball United hasta el último out. ¡Los especialistas en deportes!

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube