¿Cuándo son las finales del Baseball United y quiénes se enfrentarán?

La emoción del Baseball United llega a sus partidos finales y conocerás al campeón por Meridiano Televisión

Por 2001

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 04:07 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

Las finales del Basebal United iniciarán este 12 de diciembre y lo verás por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva.

Calendario de las finales

  • Viernes 12 de diciembre: MID EAST vs MUMBAI. Antesala 11:45a.m. Inicio 12:00p.m.
  • Sábado 13 de diciembre: MUMBAI vs MID EAST. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m.
  • Domingo 14 de diciembre MUMBAI vs MID EAST. Antesala 7:45a.m. Inicio 8:00a.m. Juego de ser necesario.

Disfruta todos los juegos gratis en señal abierta y también en HD a través de SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. Meridiano Televisión te lleva la pasión del Baseball United hasta el último out. ¡Los especialistas en deportes!

