Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid de este fin de semana

Por: Andrea Matos Viveiros
Este fin de semana, por Meridiano Televisión, destacan partidos como Barcelona vs Real Madrid y Valencia Basket vs Coviran Granada en el calendario del 21 y 22 de marzo.
Equipos históricos continúan liderando la clasificación, elevando el nivel competitivo. Meridiano Televisión transmitirá en vivo y gratis para Venezuela estos encuentros, ofreciendo a los fanáticos acceso exclusivo al mejor baloncesto europeo en directo.
Juegos de la semana en vivo y gratis
- Semana 23/34
SÁBADO 21 DE MARZO BAXI MANRESA VS UCAM MURCIA / INICIO 1:00 P.M.
SÁBADO 21 DE MARZO UNICAJA VS LA LAGUNA TENERIFE / INICIO 3:00 P.M.
DOMINGO 22 DE MARZO VALENCIA BASKET VS COVIRAN GRANADA / INICIO 12:00 P.M.
DOMINGO 22 DE MARZO BARCELONA VS REAL MADRID / INICIO: 2:00 P.M.
Disfrútalos gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. También vía streaming en meridiano.net/meridianotv en exclusiva para Venezuela. O si lo prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.
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