TRANSMISIÓN

Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid de este fin de semana

La jornada 23 de la Liga Española de baloncesto trae consigo el clásico español por Meridiano Televisión

Por 2001

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:12 pm
Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid de este fin de semana

Por: Andrea Matos Viveiros

Este fin de semana, por Meridiano Televisión, destacan partidos como Barcelona vs Real Madrid y Valencia Basket vs Coviran Granada en el calendario del 21 y 22 de marzo.

Equipos históricos continúan liderando la clasificación, elevando el nivel competitivo. Meridiano Televisión transmitirá en vivo y gratis para Venezuela estos encuentros, ofreciendo a los fanáticos acceso exclusivo al mejor baloncesto europeo en directo.

Juegos de la semana en vivo y gratis

  • Semana 23/34

SÁBADO 21 DE MARZO BAXI MANRESA VS UCAM MURCIA / INICIO 1:00 P.M. 

SÁBADO 21 DE MARZO UNICAJA VS LA LAGUNA TENERIFE / INICIO 3:00 P.M. 

DOMINGO 22 DE MARZO VALENCIA BASKET VS COVIRAN GRANADA / INICIO 12:00 P.M. 

DOMINGO 22 DE MARZO BARCELONA VS REAL MADRID / INICIO: 2:00 P.M. 

Disfrútalos gratis por señal abierta de Meridiano Televisión. También vía streaming en meridiano.net/meridianotv en exclusiva para Venezuela. O si lo prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go. Sintoniza cada semana lo mejor del baloncesto internacional por Meridiano Televisión el canal del baloncesto en Venezuela.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América