Derbi madrileño en El Chiringuito de Jugones este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El Chiringuito de Jugones ofrecerá un programa especial con la cobertura del derbi madrileño Atlético de Madrid vs Real Madrid en una edición especial de El Derbi de Madrid. La transmisión será en exclusiva por Meridiano Televisión a las 9:30p.m.

El derbi de Madrid

Vuelve uno de los duelos más emocionantes de la temporada de LaLiga EA Sports. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán en un nuevo capítulo de su rivalidad histórica. Al tratarse de la Jornada 7, este primer enfrentamiento entre ambos adquiere una vital importancia para las aspiraciones tanto de colchoneros como merengues.

La cita futbolística se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, escenario donde se vivirá el choque de ida del Derbi de Madrid 2025/26. Los seguidores venezolanos podrán sintonizar El Chiringuito de Jugones exclusiva, con debates, análisis, opiniones y la pasión que caracteriza al programa liderado por Josep Pedrerol.

https://www.instagram.com/p/DO7HKq1ApVD/

Meridiano Televisión sigue siendo referencia dentro y fuera de nuestras fronteras al mantener los derechos exclusivos de transmisión de este programa futbolero. Los televidentes podrán acceder al canal por señal abierta gratis, así como en HD por InterGo, Simpleplus y NetUno Go.

No te pierdas este sábado El Chiringuito de Jugones del Derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, acompañado por los tertulianos más polémicos. Sintoniza Meridiano Televisión a las 9:30p.m. y no te lo pierdas.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube