El baloncesto español regresa este 4 de octubre: Mira estos juegos en exclusiva y gratis aquí

Por: Andrea Matos Viveiros

Este sábado 4 de octubre será el inicio de la Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa 2025) Por segundo año consecutivo, Meridiano Televisión transmitirá en vivo y en exclusiva para Venezuela los juegos más destacados de la temporada.

Baloncesto para todos

Los fanáticos podrán disfrutar de la Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa) gratis en señal abierta y streaming por meridiano.net/meridianotv. Además, en HD a través de las plataformas de Simpleplus, InterGo y NetunoGo.

Juegos de la Jornada 1

Sábado 4/10: Unicaja vs Bilbao Basket. Balón al aire 12:00p.m.

Sábado 4/10: La Laguna Tenerife vs Baxi Manresa. Salto entre dos 2:00p.m.

Domingo 5/10: Real Madrid vs Gran Canaria. Inicio 6:30a.m.

Domingo 5/10: Valencia Basket vs Barcelona. Balón al aire 1:00p.m.

La Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa) es una de las ligas de baloncesto más competitivas del mundo. Y sólo en Meridiano Televisión podrás disfrutar el torneo desde la primera jornada. ¡El canal del baloncesto en Venezuela!

Con esta apuesta, Meridiano Televisión reafirma su compromiso de llevar el mejor deporte a los hogares venezolanos, consolidándose como la casa oficial del baloncesto europeo en el país.

