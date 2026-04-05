El FC Barcelona es más líder que nunca: victoria clave contra el Atlético de Madrid

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El Metropolitano fue escenario de un duelo estratégico donde el FC Barcelona supo imponer su jerarquía en el momento justo. Tras la derrota del Real Madrid en Mallorca, el equipo de Hansi Flick saltó al campo con la posibilidad de dar un paso de gigante hacia el campeonato. Aunque el Atlético se adelantó gracias a un acierto de Giuliano Simeone al borde del descanso, la alegría local duró poco tras el empate inmediato de Marcus Rashford, devolviendo las tablas a un marcador que reflejaba la paridad del primer tiempo.

La segunda mitad cambió drásticamente tras la expulsión de Nico González. El argentino, improvisado como lateral izquierdo por Diego Simeone para frenar a Lamine Yamal, terminó sucumbiendo ante la frustración y vio la tarjeta roja directa en el tiempo añadido tras una revisión del VAR. Con superioridad numérica, Flick movió sus piezas acumulando atacantes, dando entrada a Ferran Torres y Robert Lewandowski para asfixiar a una defensa rojiblanca que terminó jugando con cinco hombres puros y varios canteranos del filial.

El instinto de Lewandowski decide el choque

Cuando el partido parecía abocado al empate, apareció la figura del delantero polaco. Lewandowski, que había iniciado desde el banquillo para dosificar esfuerzos, aprovechó un despeje del guardameta Musso tras un potente remate de Cancelo. Con un acto reflejo, el "9" azulgrana remató con el pecho para enviar el balón al fondo de la red, certificando una victoria que hace justicia al dominio absoluto del Barça en el segundo periodo.

Claves del encuentro y la mirada en la Champions

Polémica arbitral: Busquets Ferrer fue protagonista al perdonar la expulsión a Gerard Martín tras un pisotón sobre Almada, decisión que fue ratificada por el VAR al considerarse accidental.

Bajas en el Atleti: El Cholo Simeone sufrió la falta de efectivos en la medular ante las ausencias de Barrios, Cardoso, Mendoza y Llorente, lo que le obligó a dar minutos al joven mexicano Obed Vargas.

Tensión final: El encuentro terminó con alta temperatura emocional, incluyendo enfrentamientos entre Ferran Torres y el propio Simeone en la banda, además de una tangana tras una falta de Dani Olmo.

Con este resultado, el Barcelona pone la Liga bajo llave, permitiéndose ahora centrar todas sus energías en el decisivo compromiso de Champions League del próximo miércoles. Por su parte, el Atlético deberá lamerse las heridas y asegurar su plaza europea en las jornadas restantes mientras apuesta todo a la competición continental.

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