El FC Barcelona estrena la Liga de Campeones con una goleada 5-1 sobre el Feyenoord

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El FC Barcelona inició su andar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria 5-1 frente al Feyenoord de los Países Bajos en la cancha del Camp Nou. El planteamiento táctico conducido por el estratega alemán Hansi Flick superó al planteamiento visitante apoyado en la contundencia de sus atacantes desde los primeros minutos de juego.

El brasileño Raphinha comandó el ataque culé al abrir el marcador a los tres minutos de iniciar el compromiso tras eludir a los zagueros en el área, para luego sellar su doblete en la segunda mitad. Con este par de anotaciones, el extremo alcanzó los ocho goles en cinco apariciones oficiales en la presente zafra. El delantero alemán Karim Adeyemi amplió la ventaja inicial a los 22 minutos con un disparo de larga distancia que superó al guardameta Tjark Ernst.

En el tramo final del encuentro, Lamine Yamal sumó el cuarto tanto de la escuadra catalana mediante la ejecución de un tiro libre, mientras que el Feyenoord descontó provisionalmente por intermedio de Sem Steijn. La goleada se cerró con la primera anotación oficial del atacante brasileño Gabriel Jesus con la camiseta azulgrana, tras conectar un centro enviado por el propio Yamal para fijar el 5-1 definitivo.

El resultado le permite al cuadro catalán sumar sus tres primeros puntos en la máxima cita continental y mantener un inicio de campaña invicto, acumulando cinco victorias al hilo —cuatro de ellas por el campeonato de LaLiga— y registrando su cuarto partido con cinco o más anotaciones marcadas en lo que va de curso.

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