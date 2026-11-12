El hijo de Cristiano Ronaldo se estrena con Portugal ante Andorra

Cristiano Ronaldo Júnior, hijo mayor del excapitán de la selección absoluta de Portugal, debutó oficialmente este jueves con el combinado nacional Sub 17 en la victoria 4-0 frente a Andorra, en el marco del torneo clasificatorio para la Eurocopa de la categoría.

El atacante de 16 años, formado en las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, ingresó al terreno de juego en el minuto 73 cuando el marcador ya estaba definido mediante un doblete de Diego Farinha y anotaciones de Kauã Miranda y Rafael Cabral. En los compases finales del encuentro, Ronaldo Jr. dispuso de una ocasión clara con un remate de cabeza que salió desviado.

Este estreno juvenil se produce apenas una semana después de que Cristiano Ronaldo padre anunciara su retiro definitivo del fútbol internacional, tras disputar 234 compromisos y anotar un récord de 146 goles durante 23 años con el conjunto luso.

La selección Sub 17 de Portugal continuará su participación en esta fase eliminatoria en Lisboa con compromisos programados ante Bulgaria este sábado y frente a Serbia el próximo 17 de noviembre.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube