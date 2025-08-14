El récord de los fichajes: ¿Qué equipo ha gastado más en el siglo XXI?

Suscríbete a nuestros canales

El Chelsea se ha afianzado como el indiscutible rey del gasto en el fútbol del siglo XXI, superando la abismal cifra de 4 mil millones de euros en traspasos. Un frenesí de inversión que sitúa al equipo londinense muy por encima de otros colosos europeos, marcando un precedente en la historia del mercado de fichajes.

El equipo 'blue' encabeza una lista de los clubes con mayor inversión en la historia reciente, lo que demuestra que las grandes cifras son una constante en el fútbol moderno. Aquí los diez primeros puestos del ranking:

Chelsea: 4.060 millones de euros.

Manchester City: 3.160 millones de euros.

Manchester United: 2.880 millones de euros.

Juventus: 2.800 millones de euros.

Real Madrid: 2.650 millones de euros.

PSG: 2.550 millones de euros.

Barcelona: 2.530 millones de euros.

Liverpool: 2.350 millones de euros.

Tottenham: 2.210 millones de euros.

Inter de Milán: 2.090 millones de euros.

Detrás de estos números impresionantes se esconde una paradoja financiera. A pesar de haber generado una cifra récord de ingresos por ventas, el balance neto del club es el peor de la historia, con un déficit que roza los 2 mil millones de euros. Esta brecha refleja una gestión donde los costos de las adquisiciones superan drásticamente los ingresos.

La llegada del actual propietario, Todd Boehly, ha acelerado esta dinámica. El empresario estadounidense ha invertido más de 1.600 millones de euros en menos de cuatro años, superando en ritmo al de la era de Roman Abramovich. Esta agresiva estrategia de fichajes masivos ha caracterizado la nueva etapa del club, con resultados deportivos irregulares.

A pesar de la gigantesca inversión, la lista de adquisiciones fallidas sigue creciendo. Muchos jugadores de alto costo han decepcionado, evidenciando un alto riesgo en esta política. El caso de Mykhaylo Mudryk, fichado por una suma millonaria y ahora suspendido por dopaje, ejemplifica las dificultades de traducir el poder económico en un éxito deportivo constante.

