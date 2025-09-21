El retiro del genio: la expulsión de Zinedine Zidane en el Mundial de 2006

Suscríbete a nuestros canales

El 9 de julio de 2006, la final de la Copa del Mundo en Berlín, Alemania, prometía ser el final de cuento de hadas de una de las figuras más veneradas del fútbol. A sus 34 años, Zinedine Zidane, capitán y genio de la selección francesa, se preparaba para jugar el último partido de su brillante carrera profesional. Todo estaba listo para una despedida de ensueño, pero su último acto no sería de gloria, sino uno de los momentos más dramáticos, controvertidos y simbólicos en la historia del deporte.

El camino hacia la despedida perfecta

Antes del torneo, Zidane había anunciado que se retiraría del fútbol al finalizar la Copa del Mundo. A pesar de su grandeza, el equipo francés era visto como un grupo envejecido y con pocas posibilidades. Pero a medida que avanzaba el torneo, Zidane comenzó a jugar como en sus mejores años, orquestando victorias clave en la fase de eliminatorias contra una España en ascenso y, en una actuación magistral, contra el campeón reinante, Brasil. Su resurgimiento y su liderazgo inspiraron a Francia y lo prepararon para un final épico contra Italia.

Una final de emociones y el infierno en segundos

La final comenzó de forma prometedora para Zidane. A solo siete minutos de iniciado el partido, con una audacia asombrosa, anotó un gol de penal al estilo "Panenka" que rebotó en el travesaño antes de cruzar la línea, dándole a Francia una ventaja temprana. El partido se mantuvo tenso, con Marco Materazzi empatando para Italia. El marcador se mantuvo 1-1 y el encuentro se extendió a tiempo extra. La narrativa de la épica victoria parecía estar al alcance de la mano.

Pero a los 110 minutos de juego, ocurrió lo impensable. Tras un intercambio verbal con Materazzi, Zidane se dio la vuelta y, de forma inesperada, le dio un cabezazo en el pecho al defensor italiano, haciéndolo caer. El árbitro no vio la agresión de inmediato, pero fue alertado por el cuarto árbitro, que había visto la jugada por un monitor. Sin dudar, el árbitro principal le mostró a Zidane la tarjeta roja directa. Años después, Marco Materazzi reveló lo que le había dicho a Zidane en ese momento: “Hice trash talking con él, me dijo: ‘si quieres te regalo mi camiseta’, y le respondí: ‘No, prefiero a tu hermana’”.

El adiós más trágico del fútbol

El momento de la expulsión quedó grabado en la memoria de millones de personas. La imagen de Zidane caminando con la cabeza agachada, pasando por el trofeo de la Copa del Mundo en su camino al túnel, se convirtió en una de las más poderosas y trágicas de la historia del deporte. Francia, sin su capitán y líder, no pudo resistir y finalmente perdió la final en la tanda de penales, haciendo que la derrota fuera aún más amarga.

Años después, Zidane reconoció que su acción fue una respuesta a las provocaciones de Materazzi. Al reflexionar sobre el incidente, el francés expresó su arrepentimiento, especialmente por sus seres queridos: “Lo complicado fue llegar a casa y explicar a mis hijos lo que había hecho”. Su acto, aunque inexplicable para muchos en el momento, fue un recordatorio de su naturaleza humana: un genio del fútbol que también podía ser impulsivo. La expulsión de Zidane se ha convertido en un debate eterno, una mezcla de brillantez, emoción y un final trágico que encapsula la complejidad de una de las mayores figuras del fútbol.

