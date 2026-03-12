El voleibol criollo también se verá por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

El torneo comenzará el 14 de marzo y finalizará el 31 de mayo, reuniendo a seis equipos que competirán por el primer título de esta nueva etapa del voleibol femenino en el país. Los mejores encuentros podrán disfrutarse en vivo y gratis por Meridiano Televisión, que transmitirá los partidos en señal abierta y en alta definición.

Esta competencia surge como una iniciativa de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) con el objetivo de impulsar el crecimiento del voleibol femenino y fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones. Además, el campeonato servirá como preparación para las selecciones juveniles que representarán a Venezuela en torneos internacionales.

En la LPV 2026 participarán Aragua Voleibol Club, Caracas Voley, Centellas Voleibol Club, Guácharas de Monagas VC, Universitarias de Miranda y el equipo Nacionales de La Guaira, integrado por la selección venezolana U-17, que aprovechará el torneo como parte de su preparación para el Mundial de la categoría.

En vivo por Meridiano Televisión

Uno de los partidos más esperados será el sábado 14 de marzo, cuando la Nacionales de La Guaira enfrente a Guácharas de Monagas VC desde las 5:00 p.m. a través de la señal de los especialistas en deportes gratis en señal abierta.

Y el domingo, 15 de marzo, a las 11:00 a.m. el balón irá al aire para la revancha entre estos mismos equipos vía streaming meridiano.net/meridianotv.

Los fanáticos también podrán ver los encuentros en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go. Meridiano Televisión siempre te da más.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.