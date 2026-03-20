El voleibol femenino: Juegos de la semana por Meridiano Televisión

Esta semana, la Liga Profesional de Voleibol Femenina (LPV) 2026 continúa ofreciendo emocionantes encuentros que serán transmitidos en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Por 2001

Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 04:21 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

Seis equipos criollos compiten por el primer título de esta nueva etapa del voleibol venezolano en la LPV. La cobertura en señal abierta y alta definición a través de Meridiano Televisión permite seguir cada jugada desde donde estés. Este torneo, que se disputará hasta el 31 de mayo, busca impulsar el desarrollo del voleibol femenino y destacar el talento de jugadoras que aspiran consolidarse en el alto rendimiento nacional e internacional.

Voleibol en vivo y gratis por Meridiano Televisión

Sábado 21 de marzo. Sport Caracas Voley vs Nacionales de La Guaira – inicio: 4:00 p.m.

Domingo 22 de marzo. Guácharas de Monagas vs Centellas de Guayana – inicio: 11:00 a.m.

Los fanáticos también podrán ver los encuentros en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go. Meridiano Televisión siempre te da más. ¡Sintoniza y apoya al deporte nacional en crecimiento!

