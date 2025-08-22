Esta hermosa mujer formará parte de Gaceta Hípica TV

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Gaceta Hípica está renovado. El espacio líder en pronósticos, análisis y actualidad del mundo de las carreras de caballos presenta una nueva etapa. La cita es de martes a sábado a las 5:00 de la mañana a través de la señal de Meridiano Televisión.

Los especialistas estarán llevando a los fanáticos la información más confiable antes de cada jornada en los hipódromos.

Ellas también saben de hipismo

En esta nueva etapa se suma al staff de especialistas una figura que promete cautivar a la audiencia: Albany González, entrenadora de caballos Pura Sangre, locutora y fundadora del movimiento Mujeres Hípicas de Venezuela.

Con su experiencia y pasión por el deporte hípico, Albany aportará una visión distinta, consolidando la propuesta informativa del programa.

Durante una entrevista previa, compartió lo que la motivó a dedicarse al mundo hípico: “El amor por los caballos”. Además, destacó que formar parte de Gaceta Hípica TV significa para ella un gran compromiso y una alegría inmensa al integrarse a una familia que vive y respira pasión por el turf.

Una visión técnica

En cuanto a su visión técnica, resaltó la importancia de la condición física de los ejemplares y el análisis del peso corporal como factores determinantes al momento de evaluar el rendimiento en pista.

Aunque asegura que no se considera pronosticadora como tal, su perspectiva como entrenadora aporta un ángulo distinto que enriquecerá cada emisión del programa.

Con historias como la suya, que comenzó de manera casual en una visita al hipódromo y terminó convirtiéndose en un estilo de vida, Gaceta Hípica TV reafirma su compromiso de ofrecer cercanía, conocimiento y emoción a la afición venezolana.

No te pierdas esta nueva etapa de Gaceta Hípica TV de martes a sábado a las 5:00a.m. por Meridiano Televisión.

