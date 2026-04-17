Esto es lo que preparó Meridiano para la final de la Copa del Rey 2026: Dónde verla gratis

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Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitirá la final de la Copa del Rey en vivo desde FoodKart Cerro Verde con actividades, premios y una cobertura especial para los fanáticos.

Una experiencia más allá del partido

La gran final de la Copa del Rey 2026, que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad este sábado 18 de abril, no solo se disfrutará en la cancha, sino también en un ambiente lleno de emoción en Caracas junto a los especialistas en deportes.

Meridiano Televisión prepara una transmisión especial en vivo desde el FoodKart de Cerro Verde, donde los aficionados podrán vivir una jornada cargada de premios, interacción y pasión futbolera.

https://www.instagram.com/p/DXFLAkTkWR_/

El partido se disputará en Sevilla, escenario oficial del encuentro, y donde estará Marie Ferro para ofrecer contenido exclusivo de los protagonistas de la noche.

Cobertura especial desde temprano

Desde la 1:30 p.m., la señal de Meridiano arrancará con una antesala completa que incluirá análisis, información exclusiva y un panel de especialistas que desmenuzarán cada detalle del compromiso.

El pitazo inicial está pautado para las 3:00 p.m. Durante toda la jornada, los asistentes en FoodKart Cerro Verde podrán disfrutar de dinámicas en vivo, activaciones y concursos con premios de la marca Meridiano, creando una experiencia participativa para el público.

https://www.instagram.com/p/DXM7B1-iPz7/

Dónde ver la final en Caracas

Además del evento principal en FoodKart Cerro Verde, Meridiano Televisión se alía con múltiples locales en Caracas para ofrecer el mejor ambiente, buena comida y transmisión en vivo:

El Alazán, Brasero Steakhouse, Lee Hamilton, Puerkos (El Paraíso y Av. Casanova), Hard Rock Cafe Caracas, La Forchetta, El Tizón, Salón Cantón, Sótano Siete Cerro Verde, Club Táchira, Hermandad Gallega, Pollos Mario (La Urbina, Santa Mónica, El Marqués, San Bernardino, Los Palos Grandes y Chacaíto), El Barquero, Costa Vasca (La Castellana y Altamira Athletic Club), Nola, Don Brasas (Altamira, El Paraíso, Carrizal, El Rosal Chacao, Catia), Barriott, FoodKart La Candelaria y Q Master BBQ.

https://www.instagram.com/p/DXFJAo1kd5U/

Final en la gran pantalla

Para quienes prefieren la gran pantalla, también habrá proyecciones en salas de Cinex en distintas ciudades:

https://www.instagram.com/p/DXFewKvAQiP/



Tolón, El Recreo, Multiplazas El Paraíso, San Francisco, Metrópolis Barquisimeto y Sambil Paraguaná.

Cómo verla en vivo

La final se podrá ver en vivo y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión, además del streaming en meridiano.net/meridianotv y en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go.

La final de la Copa del Rey 2026 promete ser una verdadera fiesta dentro y fuera de la cancha junto a la marca Meridiano. ¡Asiste y no te la pierdas!

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