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Estos son los encuentros de la SPB esta semana gratis por Meridiano

¿Listo para tres noches de pura adrenalina? Disfruta la transmisión en vivo de la SPB por Meridiano Televisión

Por 2001

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 01:06 pm
Estos son los encuentros de la SPB esta semana gratis por Meridiano

Por: Andrea Matos Viveiros

Disfruta la SPB en vivo, en señal abierta gratuita o HD de los mejores enfrentamientos del baloncesto criollo a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go. No te pierdas ni un segundo de la acción, con cobertura multiplataforma, calidad de imagen y acceso desde donde estés.

Juegos de la semana

  • LUNES 4 DE MAYO: TROTAMUNDOS DE CARABOBO VS CENTAUROS DE BOLÍVAR / INICIO 7:00 P.M. 
  • MARTES 5 DE MAYO: DIABLOS DE MIRANDA VS PIRATAS DE LA GUAIRA / INICIO 7:00 P.M.
  • MIÉRCOLES 6 DE MAYO: SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS PANTERAS DE MIRANDA / INICIO 7:00 P.M.

Vive la intensidad de cada jugada, vibra con tu equipo favorito y comparte la pasión del baloncesto venezolano. En vivo, gratis, y con fácil acceso en múltiples plataformas digitales y televisión abierta, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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